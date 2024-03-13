كشفت الفنانة شيرين، عن مرورها بفترة عصيبة شعرت خلالها باليأس، لدرجة أنها كانت تتمنى الموت هي وأولادها خوفًا من تعرضهم للأذى بعد رحيلها، قائلة: «أنا كنت بقول لربنا عايزاك تأخدني أنا وأولادي علشان انا مش هعرف أسيبهم في الدنيا، وحد يعذبهم لأني شوفت أقرب الناس وأبعد الناس».

وأضافت خلال بودكاست‎«Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة‎«MBC1» ‎ مساء ‏الثلاثاء، أن الأشخاص المقربين منها تملكهم الحقد والغيرة عندما واجهت محنتها الأخيرة ولم يسألوا عن سلامتها، قائلة:«الناس اللي كنت متخيلة من زملائي الفنانين لما يشوفوني هيحصل منهم إيه؛ لقيت غل رهيب وغيرة، مفيش حتى كلمة سلامتك».

وتحدثت عن تناقض سلوك بعض الأشخاص تجاه أولادها، قائلة:«الناس اللي كانوا بيطلعوا على السوشيال ميديا يقولوا أولادك في عنينا والكلام اللي شبه ده، مفيش حاجة من دي خالص، أنتي كذابة مش أنتي اللي بتطلعي تقولي كدا على التلفزيون أو كاتبة كدا على السوشيال».

وتابعت: «لما قابلت بعض الناس وجهي في وجههم؛ شاهدت قد إيه إنهم حابين الوقعة، معرفش شكلي بأكل أكلهم مثلا أو بأخد رزقهم مفيش حد بيأخد رزق حد، الطمع كان في صوتي وفي كل ما وصلت له».

وأكدت شيرين أن ما ساعداها على الوقوف على قدميها مرة أخرى هو إيمانها بنفسها ورفضها والاستسلام للذين يريدون لها السقوط، قائلة: «اللي وقفني على رجلي القلوب دي اللي بتقول لي أنتي بس أقعي إحنا عايزينك تقعي».

وفاجأت تصريحات شيرين الإعلامي عمرو أديب، الذي علق قائلاً: «يا نهار أسود، في ناس مبتحبش المنافسة، بتحب إن أنتي تختفي، تنافس ليه! ما تروح في 60 داهية وخلاص تكون خلصت من حياتي».