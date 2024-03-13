صحة سوهاج تعلن إضافة وتشغيل 4 وحدات جديدة للعمل بالمستشفيات بمبادرة التشخيص عن بعد



أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تشغيل وإضافة 4 وحدات جديدة إلى العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتشخيص عن بعد، والتي تعد أحد أبرز المبادرات الرئاسية لما لها من أهمية كبيرة لرفع العبء عن كاهل المرضى ومشقة السفر لإجراء الفحوصات بالمدن الكبرى.

وأوضح "محروس"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك الوحدات التي انضمت حديثا للعمل بالمبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، هي "وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى صدر سوهاج، ومستشفى جهينة المركزي، ومستشفى طهطا العام، وبوحدة الشيخ زين الدين بطهطا".

وأضاف وكيل الوزارة، أنه بإضافة تلك الوحدات يصبح إجمالي الوحدات بالمحافظة 7 وحدات، حيث كانت هناك 3 وحدات تعمل بالفعل، هي "وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى سوهاج العام، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي، ومعهد الأورام بسوهاج".



وأشار إلى أن آلية عمل المبادرة تتلخص في عرض ومناظرة الحالات، وتشخيصها عن بعد، وعرض ومناقشه الأشعة والتحاليل والتقارير المختلفة للمرضى، وذلك من خلال الرسائل المصورة عبر التقنيات الحديثة للتواصل بواسطة الفيديو كول، دون انتقال المريض من مكانه.

ولفت إلى أن المبادرة تتيح مناظرة الحالات التي تحتاج إلى تخصصات نادرة أو الدقيقة بمشاركة أساتذة الطب والاستشاريين في تلك التخصصات بالجامعات المصرية.