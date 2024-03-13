بوينج تسلم عددا أقل من طائرات ماكس في فبراير بعد مخاوف تتعلق بالسلامة

سلمت بوينج عددا أقل بكثير من الطائرات من عائلة "737 ماكس" المهمة في فبراير بينما راجعت لجنة من خبراء الصناعة خطوط إنتاج الشركة الأمريكية المصنعة.

ووفقا لأرقام بوينج الصادرة يوم الثلاثاء، تم تسليم 17 طائرة ماكس لعملاء شركات الطيران في فبراير مقارنة بـ 25 في يناير و 44 في ديسمبر و 45 في نوفمبر.

وتتعرض الشركة المصنعة للطائرات حاليا لضغوط لتحسين ضوابط الجودة في أعقاب حادث دراماتيكي في يناير.

وتمزق جزء من جسم طائرة"737-9 ماكس" الجديدة تقريبا وعلى متنها أكثر من 170 شخصا من جسم الطائرة في صف المقعد 26 بعد وقت قصير من الإقلاع. ولم يصب أحد بجروح خطيرة في الحادث الذي تعرضت له طائرة خطوط ألاسكا الجوية.

وبعد التحقيق ، قرر المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أن براغي التثبيت مفقودة مما يسمى بقابس الباب. وتحمل ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج المسؤولية عن الخطأ.

وفحصت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الإنتاج وطالبت بخطة للتحسينات من بوينج.