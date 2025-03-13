الأهلي يتعرف على جائزته المالية في مونديال الأندية

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تعرف النادي الأهلي على جائزته المالية من المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، بمشاركة 32 فريقًا، والتي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

الأهلي يخوض منافسات كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى والتي تضم إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وكشف مصدر من الأهلي، أن النادي لديه معلومة شبه مؤكدة أن قمة الجائزة المالية نظير المشاركة في البطولة هو 10 ملايين دولار.

وأضاف المصدر أن الجوائز المالية لمونديال 2025 سيتم توزيعها على الأندية بنسب متفاوتة، بناءً على تصنيف الأندية ومعايير فنية وجغرافية ومعايير أخرى يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 قد أسفرت عن خوض الأهلي مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض، يوم 14 يونيو المقبل.