وزير خارجية إيران: طهران ربما تفكر في إجراء مباحثات غير مباشرة مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران يمكن أن تكون منفتحة على إجراء مفاوضات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي لصحيفة " إيران" الحكومية اليومية في تصريحات نُشرت اليوم الخميس " في عالم السياسة، من الشائع بالنسبة للدول التي لا تريد الحديث بصورة مباشرة مع بعضها البعض أن تقوم بذلك بصورة غير مباشرة".

وكان عراقجي يجيب على سؤال بشأن احتمالية إجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن إجراء مفاوضات غير مباشرة في دولة محايدة مثل سلطنة عُمان أمر يمكن تصور القيام به. وذكر أن عُمان توسطت بين إيران وأمريكا عدة مرات في الماضي.

وأكد عراقجي أنه" على الحكومة الأمريكية أن تفهم أن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا على قدم المساواة وليس في ظل سياسة ممارسة الضغط الأقصى على إيران".

وأشار إلى أن إيران سوف تواصل الاعتماد على التعاون البناء والوساطة من جانب الشركاء الخمسة في اتفاق فيينا النووي، الذي كان يهدف لتقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت بصورة أحادية من الاتفاق خلال عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة مازالوا جزءا من الاتفاق.