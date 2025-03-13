البرلمان الفرنسي يوافق على توصية لمصادرة الأصول الروسية

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صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.

جاء ذلك بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضهاً 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري).

أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.

وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى".

كما تدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.