الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والاعتداء على الفلسطينيين.

وفي نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق المدينة، حيث اندلعت مواجهات مع الأهالي، أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، واحتجزت عددا من الأطفال واعتدت عليهم بالضرب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي سلفيت (شمال)، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب المدينة، ودهم محلات تجارية ومنازل في البلدة، واستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب (مدينة) الخليل، وأجبرت أصحاب محطة وقود ومحلات تجارية على إغلاقها في شارع البنوك، وسط البلدة.

وخلال فبراير الماضي، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 1475 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 230 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس شمالي الضفة الغربية بـ300 اعتداء، والخليل (جنوب) بـ267 اعتداء، ورام الله (وسط) بـ263 اعتداء.