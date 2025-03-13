الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تعامل أوكرانيا مع الشغب الدامي في أوديسا عام 2014

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الأوكرانية على خلفية تعاملها مع أعمال الشغب الدامية وكارثة حريق في أوديسا عام 2014، وفقا لحكم نشرته المحكمة اليوم الخميس.

وقالت المحكمة إن فرق الإطفاء والشرطة والسلطات الأخرى انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نظرا لأنها لم تقم بعمل "كل ما يمكن توقعه منها بشكل معقول" لمنع الاشتباكات العنيفة وإنقاذ الأرواح.

وأضافت المحكمة أن الشرطة لم تقم "بأي جهد فعلي لوقف الموجة الأولى من العنف"، ولم تكن هناك أي خطة طوارئ معدة مسبقا للتعامل مع أعمال الشغب بمجرد اندلاعها.

وكانت أعمال الشغب قد اندلعت في سياق ثورة الميدان عام 2014 بين مجموعات موالية لروسيا وأخرى مؤيدة لأوروبا في أوديسا. وفي البداية، نشب اشتباك في الشوارع على هامش مباراة كرة قدم.

وفيما بعد، تم إلقاء زجاجات مولوتوف على مبنى نقابة عمال محاصر. ووفقا لتقارير، قفز العديد من أنصار روسيا من النوافذ أو لقوا حتفهم في النيران.

ولقي إجمالي 48 شخصا حتفهم في ذلك اليوم. ويُذكر أن العديد من عائلات الضحايا هم من بين الأطراف التي رفعت دعاوي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.