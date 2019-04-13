وفاة الفنان الكوميدي البريطاني «إيان كوجنيتو» على المسرح أثناء أداء عرض

توفي الفنان الكوميدي البريطاني، إيان كوجنيتو، أثناء أداء عرض في جنوب إنجلترا.

وقالت خدمات الإسعاف في جنوب وسط إنجلترا، يوم الجمعة، إنها استجابت لاستدعاء إلى حانة "ذا أتيك" في بلدة بستر مساء الخميس "لكن للأسف توفي مريض في مكان الحادث".

وقال مضيف العرض أندرو بيرد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن كوجنيتو لم يكن يشعر أنه على ما يرام قبل الصعود على خشبة المسرح، إلا أنه أصر على تقديم العرض.

وأوضح بيرد إن الفنان الراحل (60 عاما) تحدث مازحا عن حالته قائلا "تخيل، إذا مت أمامكم جميعا هنا".

وكتب الفنان الكوميدي، جيمي كار عن كوجنيتو، واسمه الحقيقي "بول باربيري" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد اعتقد المشاهدون أنه جزء من العمل الفني، لقد توفي وهو يعمل، هذا هو الالتزام بالكوميديا"، مضيفا "لن أنسى طيبته مطلقا عندما بدأت في العمل ومدى ظرفه".