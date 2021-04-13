كوريا الجنوبية تأسف لقرار اليابان إطلاق المياه الملوثة في البحر من محطة فوكوشيما

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد حيال قرار اليابان إطلاق المياه الملوثة في البحر من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتوقفة عن العمل.

وقال رئيس المكتب الكوري لتنسيق السياسات الحكومية، خلال اجتماعه مع نواب الوزراء الكوريين حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ جميع التدابير الضرورية بشكل يتماشى مع مبدأ الحفاظ على سلامة الشعب الكوري من مياه مفاعل فوكوشيما الملوثة.

وأكد أن الحكومة تعرب عن أسفها الشديد حيال قرار اليابان إطلاق المياه الملوثة من مفاعل فوكوشيما النووي إلى المحيط، مضيفا أن الحكومة الكورية ستطالب اليابان بتدابير واضحة لضمان سلامة الشعب الكوري ومنع الإضرار بالبيئة البحرية.

وأوضح أن الحكومة ستنقل مخاوفها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستطلب من المجتمع الدولي القيام بمراجعة موضوعية لقضايا السلامة المتعلقة بإطلاق مياه فوكوشيما.

كانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تخطط لبدء إطلاق كميات هائلة من المياه المشعة، المخزنة في خزانات المحطة النووية خلال عامين.