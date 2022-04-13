توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء

أشرفت محافظة شمال سيناء على توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية متنوعة على المواطنين المستحقين بالقرى والتجمعات الأشد فقرًا على مستوى المحافظة، في إطار جهود دعم غير القادرين لمواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في شهر رمضان المبارك.

ويجري توزيع كراتين المواد الغذائية بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، تحت إشراف اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبمتابعة علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد استقبل قوافل المساعدات الغذائية المقدمة من المؤسسات الخيرية خلال وصولها لمدينة العريش، بحضور على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد شوشة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات في تقديم المساعدات المتنوعة، والدعم الكبير الذي تقدمه للمناطق الأكثر احتياجًا والأسر الأشد فقرًا والمستحقين بمختلف مناطق المحافظة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.