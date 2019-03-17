أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعيينه مدربا لمنتخب مصر

وجه ايهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، الشكر لاتحاد الكرة على اختياره لتدريب منتخب مصر خلفا البرتغالي كارلوس كيروش.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مساء الثلاثاء، عن تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد الاجتماع الذي عقد عصر اليوم.

وقال ايهاب جلال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبيراميدز، إنه يشعر بالفخر الشديد لاختياره لمهمة قيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على صعوبة المرحلة.

وأشار ايهاب جلال إلى أنه يثق في لاعبي المنتخب وفي رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، الصادقة في النهوض، بالفريق وتحقيق طموحات الشعب المصري.

ووجه إيهاب جلال شكره وامتنانه لكل أفراد أسرة نادي بيراميدز ومجلس إدارته وممدوح عيد الرئيس التنفيذي، لدعمهم له في تولي القيادة الفنية للمنتخب رغم ضيق الوقت وارتباطات الفريق المتوالية محليا وقاريا.

وأتم المدير الفني أنه ما يزال يرتبط حاليا بمهمة مع نادي بيراميدز لابد من إكمالها بأفضل صورة ممكنة، وعلى الرغم من احترامه الكامل لوسائل الإعلام ودورها، إلا أنه لن يتحدث في أي شيء يخص المنتخب ولن يدخل في أي تفاصيل، إلا بعد انتهاء مهمته مع بيراميدز بمباراتي الذهاب والإياب الهامتين أمام مازيمبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.