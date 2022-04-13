الجيش اللبناني يوقف 297 شخصا من جنسيات مختلفة الشهر الماضي

أوقفت وحدات الجيش اللبناني 297 شخصاً من جنسيات مختلفة في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر مارس الماضي، لتورطهم في جرائم وجنح متعدّدة.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر مارس الماضي هي توقيف 297 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعدّدة".

وأشار البيان إلى أن من بين هذه الجرائم، "الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".

وشملت المضبوطات، حسب البيان، "54 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال".

وسلم الموقوفون مع المضبوطات "إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".