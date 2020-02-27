قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحرك الأسعار سببه تغير الظروف والفترات بين العروات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المستهلك عليه اللجوء إلى بدائل أخرى، لافتًا إلى الوزارة عملت على تقليل حلقات التسويق وبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن الأسعار منخفضة في أسواق الجملة، بينما يعود ارتفاع الأسعار إلى تعدد حلقات التسويق، لافتًا إلى أنّ الوزارة تتدخل في وقت الأزمات للتأكيد على توفر السلع في الأسواق وإتاحتها أمام الجميع.

ولفت إلى أن مبادرة الوزارة لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة مستمرة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكّدًا أنّ الوزارة تتيح سلعًا بكميات كبيرة في المنافذ الثابتة والمتحركة.

ونوه بأن تم الدفع بأكثر من 11 سيارة تبيع الخضروات بأسعار مخفضة، انتشرت في مناطق عديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، موضحًا أن المحافظات الأخرى لا تلمس الارتفاع في الأسعار بسبب انخفاض حركات التسويق.