أوكرانيا: إصابة 7 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على دونيتسك

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن الروس شنوا هجومًا صاروخيًا على قرية تشيركاسكي بمنطقة دونيتسك، لافتًا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية، مساء الأربعاء، وكتب كيريلينكو، عبر صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الضربة الصاروخية الروسية، استهدفت مجمعات سكنية هذا الصباح.

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل قصف المدن والقرى في المنطقة، منوهًا إلى تضرر منزل سكني ومرافق البنية التحتية المدنية في أفدييفكا، واستهداف منزل منفصل بقذيفة روسية في قرية فيليكا نوفوسيلكا، أدى إلى إصابة صاحبه بارتجاج في المخ.