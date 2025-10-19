الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر خلال فعاليات الندوة التثقيفية

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 11 من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر.

ومن بين المكرمين: اللواء أركان حرب أحمد سمير محمد حسن عياط، واللواء أركان حرب هاني محمد رزق منصور، وعقيد فتحي حسن أحمد النحاس، وعميد محمد محمود يوسف حسن، واللواء طبيب محمد حسني حمزة إبراهيم، واللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاحتفالية استُهِلت بتلاوة آي من القرآن الكريم، ثم بدأ البرنامج بعرض فقرة فنية بعنوان «أصل الحكاية»، أعقبها عرض مسرحي بعنوان «وانتصرنا»، ثم فيلم وثائقي بعنوان «حرب أكتوبر»، ظهر بنهايته على المسرح عدد من أبطال حرب أكتوبر، حيث تم التقاط صورة تذكارية للرئيس معهم، ليستكمل البرنامج؛ بعرض فقرة بعنوان «الفن في بناء الوعي»، تلاها تم عرض الفيلم الوثائقي «حروب لا تنتهي»، ليتم بعد ذلك عرض فقرة فنية بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى، عقب مراسم تكريم 11 من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، كلمة تناول فيها ما حققته مصر من إنجازات بارزة خلال شهر أكتوبر، وفي مقدمتها نصر أكتوبر العظيم عام 1973، كما أشار إلى أن شهر أكتوبر من العام الجاري شهد وقف الحرب في قطاع غزة، وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.