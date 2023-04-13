استمرارا لأمانة رجال هيئة الإسعاف المصرية سلَّم مسعف وسائق بمرفق الإسعاف بمحافظة سوهاج، الأربعاء، مبلغ 240 ألف جنيه، وأمانات شخصية بـ300 ألف جنيه، وهاتفي محمول وبعض المتعلقات الشخصية، إلى أسرة مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة.

أعلن عن تفاصيل الواقعة الدكتور هاني فؤاد رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج، تم تسليم المبلغ والأمانات التي عُثر عليها رفقة المصابين وداخل سيارتهم، من العاملين بنقطة تمركز إسعاف مدخل جهينة الصحراوي للمصابين وأحد أقاربهما من خلال محضر رسمي بمركز شرطة جهينة.

قال المسعف ثروت ماري، أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا على بعد حوالي 15 كيلو مترا من مدخل جهينة في اتجاه محافظة قنا، مشيرًا إلى أن إصابات مستقلي السيارة تنوعت بين اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف، لافتًا إلى أنه جرى تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأكمل عثرت أنا والسائق أحمد رفعت، والمسعف ثروت ماري، على أمانات بحوالي ربع مليون جنيه و300 ألف جنيه قيمة 2 شيك على بياض لحامله، وهاتفي محمول ومتعلقات شخصية، بحوزة شخصين مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، في مشهد عزز الأمانة والشرف لدي كل من يعمل بالمهنة.

وأضاف المسعف أنهما قاما برد المبالغ إلى ذوي المصابين بعد التأكد من هويتهم، قائلًا "دي أقل حاجة نقدمها للمهنة، لازم يكون عندنا أمانة ورحمة والحمدلله قد المسئولية".