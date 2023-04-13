أردوغان يلجأ لأسلوبه الشعبوي القديم لحسم الانتخابات-الإندبندنت

وللفوز بالانتخابات يجب على أردوغان حسم بعض الدوائر الانتخابية الهامة وارضاء حوالي 6.7 مليون ناخب ولدوا بعد عام 2000 وسيصوتون لأول مرة.

الصيف يؤجج احتجاجات نساء إيران

نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقال رأى عن حقوق النساء في إيران، للكاتبة نجمة بوزورغميهر، بعنوان (ارتفاع درجات الحرارة في إيران يؤجج الجدل حول ملابس النساء).

تناول المقال الصراع الدائر حول إجبار السلطات الإيرانية للنساء بارتداء زي إسلامي محدد وغطاء رأس، مؤكدا على أن هذا الصراع ينتقل إلى شكل جديد من الملابس في ظل اقتراب موسم الصيف وتزايد الحرارة مما يجعل النساء يشعرن بالضيق.

وأكدت الكاتبة على أن هناك مخاوف لدى النظام الإيراني من أن الصيف، الذي يشهد ارتفاع الحرارة لأكثر من 40 درجة، قد يعزز من مشاعر العصيان لدى النساء ويدفعهن لارتداء ملابس خفيفة لتمنحهن البرودة وتخفف من شعورهن بالحرارة، بدلا من ارتداء الملابس التي يفرضها النظام.

ورفضت الكثير من النساء ارتداء غطاء الرأس والزي التقليدي الأسود (الشادور)، منذ سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في الحجز التابع لشرطة الأخلاق بسبب ملابسها، وأجج موتها غضب شعبي واحتجاجات ضد النظام نفسه.

وحذر بعض المتشددين داخل النظام من أن النساء قد يخرجن إلى الشوارع "عرايا" بسبب حرارة الصيف، وهي المخاوف التي بدأت تهز أركان الجانب المتشدد في المؤسسات السياسية والمجتمع الإيراني.

وأصبحت السلطات تغض الطرف حاليا عن مدى التزام النساء بارتداء غطاء الرأس، وتظهر نساء بدونه في المراكز التجارية والأماكن العامة والشوارع، ويتزايد القلق حاليا من ظهور النساء بملابس كاشفة للذراعين والرقبة أو سراويل قصيرة وتنورات.

وطالب رجال دين كبار وأعضاء بالبرلمان السلطات بإيجاد حل فوري لهذه المخاوف. فيما حذر مراقبون من أن السلطات ليس أمامها خيار سوى القبول بالواقع، والذي يقول أنه بعد أربعة عقود من حكم النظام الديني لم يعد ممكنا إجبار النساء على ارتداء الحجاب. كما يجب الانتباه إلى احتمالية تحرك رجال الدين المتشددين لتطبيق القانون بأنفسهم.

وما زال المجتمع الإيراني يعاني من القمع المميت للاحتجاجات المناهضة للنظام العام الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 300 شخص.

وحذر جواد حسيني كيا، وهو عضو برلماني متشدد، من أن العدد المتزايد لمن ينكر الحجاب قد "يسرق" أزواج النساء الأكثر تدينا.

ومع ذلك، تكافح طهران لإيجاد طريقة تحفظ ماء الوجه لانفتاح البلاد دون إثارة غضب دائرة قوية من المحافظين. كما يخشى النظام من أن يبدو ضعيفا، مما قد يشجع المعارضة على تحديه.

وتتمثل الخيارات الآن أمام النظام في تخفيف معايير تطبيق القانون وليس تغيير القانون. ونصح عباس عبدي، المحلل الإصلاحي، السلطات بقبول أن قانون الحجاب الحالي أصبح معطلا وقد سقط.

وتم بالفعل تجاهل العديد من القوانين المتشددة الأخرى بسبب التحدي العلني لها من جانب المواطنين والتنازلات غير المعلنة من قبل النظام. مثلا لم يكن يُسمح للإيرانيين قانونا بامتلاك أطباق التقاط الأقمار الصناعية لمشاهدة القنوات الخارجية، لكن كل شخص تقريبًا لديه طبق على سطح منزله. وكذلك الحال مع تداول المشروبات الكحولية وهي تجارة تزدهر، وكذلك ممارسة استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة لتخطي الحظر على انستغرام وواتس آب.