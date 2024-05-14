قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم، حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة في قيم درجات حرارتها، وامتداد منخفض جوي يساعد على الإحساس بانخفاض الحرارة.

وأشارت إلى أن «الطقس ربيعي حار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق جنوب البلاد، ومعتدل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط».

وذكرت أن الأجواء تصبح مائلة للبرودة مع غياب أشعة الشمس، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، قائلة إن نشاط الرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، عامل مهم في الإحساس بقيم حرارة أقل والشعور بالبرودة.

وأضافت أن نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة على محافظة جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، متوقعة استمرار الأجواء الربيعية حتى يوم الخميس المقبل.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الجمعة بكتل هوائية صحراوية تساعد على ارتفاع الحرارة، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل زيادة فترات سطوع الشمس.