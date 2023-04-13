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أوسوريو يصل الزمالك ويجتمع مع إدارة النادي

أمير نبيل
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 6:11 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 6:11 م

وصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني المُنتظر توليه الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء عصر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد أوسوريو بصحبة وكيله جلسة للاتفاق على كافة التفاصيل وبدء مهام العمل بشكل رسمي، قبل التوجه إلى ملعب الكلية الحربية لمشاهدة مباراة الفريق ضد حرس الحدود في الدوري.

وكان أوسوريو – الذي سبق له تدريب منتخبي المكسيك وباراجواي – قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، بينما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي بدء مهام عمل المدرب الجديد يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد انفصل قبل أسابيع عن مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال افريقيا ليودع الفريق البطولة.

 


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