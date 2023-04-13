الصرف الصحي بالإسكندرية: استمرار تمركز سيارات الشفط والبدالات حتى استقرار حالة الطقس

أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عدم وجود تجمعات للمياه رغم الأمطار الغزيرة التي سقطت في مناطق متفرقة بالمحافظة على فترات متقطعة على مدار اليوم.

وأضافت الشركة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الأمطار كانت غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وخفت حدتها تدريجيًا، مشيرة إلى وجود تجمعات بسيطة في حي العجمي، غربي المدينة، تم التعامل معها على الفور من خلال سيارات الشركة والبدالات الموجودة في المنطقة، ولكنها لم تتسبب أي إعاقة مرورية إطلاقًا.

وأشارت إلى استمرار تمركز سيارات الشفط والبدالات، حيث يتواجد 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة، وذلك حتى استقرار حالة الطقس بالمحافظة.

ونوهت إلى أنه وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد فهناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة غدًا بنسبة حدوث ٣٠%، وبدء مرحلة الاستقرار في حالة الطقس اعتبارًا من يوم الجمعة.

جدير بالذكر أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح أمس للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

وناشدت الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة علي موقع "فيسبوك".