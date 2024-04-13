 جهود الإغاثة تجري على قدم وساق في روسيا وكازاخستان بسبب فيضانات عارمة - بوابة الشروق
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جهود الإغاثة تجري على قدم وساق في روسيا وكازاخستان بسبب فيضانات عارمة

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 6:35 م

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