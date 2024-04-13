تقرير: الخطوط الجوية الماليزية تغير مسار رحلات خشية وقوع هجمات في الشرق الأوسط

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تعتزم الخطوط الجوية الماليزية تغيير مسار رحلاتها بين كوالالمبور ولندن لتجنب المجال الجوي الإيراني وسط مخاوف من وقوع هجمات في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة لوكالة أنباء برناما الماليزية: "نحن بصدد تغيير المسار وتجنب المجال الجوي الإيراني".

وكانت الشركة الماليزية وطيران الهند (إير إنديا) وشركة الطيران الأسترالية كانتاس وكذلك شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من بين أولى شركات الطيران التي غيرت مسار رحلاتها مؤقتا بسبب مخاوف من أن تضرب إيران إسرائيل.

وذكرت صحيفة " نيوستريتس تايمز " الماليزية أن تقريرا إخباريا دوليا قد أفاد بأن إسرائيل تعد نفسها لهجوم مباشر من إيران في غضون أيام أو حتى ساعات.