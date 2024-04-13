وزير الدفاع الأمريكي: يمكن لإسرائيل أن تعتمد على دعمنا الكامل ضد أي هجمات من إيران

تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم السبت "لمناقشة التهديدات الإقليمية الملحة وكرر الدعم الأمريكي الثابت للدفاع عن إسرائيل"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر.

وأكد أوستن مجددا "أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين"، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن).

وتحدث كل من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع جالانت في الأيام القلائل الماضية، حيث إن الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى لهجوم انتقامي محتمل من قبل إيران.