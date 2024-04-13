 مصادر عبرية: مقاتلات تعترض مسيرات إيرانية متجهة إلى إسرائيل في سوريا والأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر عبرية: مقاتلات تعترض مسيرات إيرانية متجهة إلى إسرائيل في سوريا والأردن


نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 11:12 م

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا"، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقال الحرس الثوري في بيان: "ردا على جريمة النظام الصهيوني في مهاجمة القادة في دمشق، نفذت القوة الجو-فضائية عملية ضد أهدافا معينة في أراضي النظام الصهيوني بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ".

وذكرت هيئة البث الرسمية وقناة 12 وصحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصتان أنّ "تقارير تشير إلى أنّ إيران أطلقت عشرات المسيرات متجهة إلى إسرائيل".

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