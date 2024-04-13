   500 ألف مواطن يحتفلون بعيد الفطر في مراكز الشباب بالبحيرة

ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تشهد مراكز شباب البحيرة إقبالا كثيفا من الشباب والأطفال، للمشاركة في مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" للاستفادة ببرامجها الترفيهية والرياضية.

واستقبلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، أكثر من 500 ألف مواطن ومستفيد وذلك بمراكز الشباب والأندية بالبحيرة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب، محافظ البحيرة، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، واستغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لاستثمار أوقات فراغهم و لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة لاستقبال المترددين على مراكز الشباب والأندية طول ايام عيد الفطر المبارك.

وذكر أن مراكز الشباب أصبحت واقعا ملموسا تقدم خدمة مجتمعية تجذب الكثير من الرواد والمستفيدين وتعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة وتحقق أهدافها لخدمة المواطنين في جميع مجالات الحياة.

وتم تنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، والتي تضمنت فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.