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نظم بيت العائلة المصرية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من أبناء الجاليات المصرية والعربية.

وسادت أجواء احتفالية، وتقديم الهدايا والكعك والبسكويت على أنغام مصرية.

ورحب علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية، بالحضور، قائلا: "حرصنا على مشاركة المصريين في برلين فرحتهم بالعيد، وإدخال البهجة على الأطفال".

ولفت ثابت إلى أن الحضور لم يقتصر على المصريين فقط، بل شاركهم أيضا من الجاليات العربية مثل الفلسطينية واللبنانية والأردنية والعراقية، والأصدقاء الألمان.

وأنشأ بيت العائلة المصرية في عام 2011 كمنظمة مجتمع مدني معتمدة من الحكومة الألمانية للم شمل المصريين في العاصمة الألمانية برلين.