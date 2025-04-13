فلسطين: تدمير إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة أبشع أشكال الإبادة

اعتبرت فلسطين، الأحد، أن قصف الجيش الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة هو "أبشع أشكال الإبادة والتهجير"، منددة بـ "تقاعس المجتمع الدولي".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، وصل الأناضول نسخة منه، عقب قصف إسرائيل المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "تدمير الاحتلال مستشفى المعمداني أبشع أشكال الإبادة والتهجير في ظل تقاعس دولي مريب".

وأضافت أن "استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية".

وأكدت أن هذا الاستهداف "يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية تمهيداً لإجبار المواطنين على الهجرة بالقوة العسكرية".