صفحات الغش الإلكتروني تعلن بدء الحجز لتسريب امتحانات الإعدادية والثانوية العامة

تسبب منشور لإحدى صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج" في إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس.

نشرت إحدى صفحات "شاومينج" رسالة تفيد بتوقف تداول امتحانات نهاية العام لجميع صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية، وجاء في الرسالة: "أعلن اعتزالي مجال تسريب الامتحانات بعد مرور 3 سنوات، شكرًا لكل من قام بدعمي من الطلبة أو من المعلمين أو من أولياء الأمور، ألقاكم على خير".

ولاقى هذا المنشور تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب، خاصة في مرحلتي الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، مطالبين "شاومينج" بالاستمرار في تداول الامتحانات وتسريبها إذا أمكن، خاصة مع صعوبة الامتحانات، طبقًا لوصف الطلاب.

وفي الوقت نفسه، نفت صفحات أخرى تحمل اسم "شاومينج" عبر فيسبوك وتليجرام توقف تداول وتسريب الامتحانات، وأكدت بدء الحجز لتسريب الامتحانات قبل بدء اللجان لطلاب الإعدادية والثانوية العامة، وتابعت أن تسريب الامتحانات قبل اللجان بساعات لجميع المحافظات سيكون عبر تليجرام، لجميع مراحل الإعدادية والثانوية الأزهرية والعامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تطبيق الامتحانات على طلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت في جميع المحافظات، وذلك للحد من الغش سواء داخل اللجان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في كل مادة بنظاميها الجديد والقديم، مؤكدة أنه سيتم تطبيق قرارات لمواجهة الغش هذا العام.