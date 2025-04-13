أوكرانيا: 32 قتيلا جراء ضربة صاروخية روسية على مدينة سومي

قالت الحكومة الأوكرانية، إن 32 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 80 في الهجوم الأكثر إزهاقا للأرواح في أوكرانيا هذا العام، والذي شنته روسيا بصاروخين باليستيين على وسط مدينة سومي بشمال البلاد اليوم الأحد.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رد فعل دولي صارم على موسكو بعد الهجوم الذي وقع في وقت تواجه فيه مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع إنهاء الحرب بين كييف وموسكو صعوبة في تحقيق تقدم، وفق وكالة رويترز.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع هجوم صاروخي على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا أسفر عن مقتل 20 بينهم تسعة أطفال.

وكريفي ريه هي مسقط رأس زيلينسكي وبعيدة عن خطوط المواجهة في الحرب البرية في الشرق والجنوب.

وقال إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني، إن القتلى والمصابين كانوا في الشارع وفي سيارات ووسائل نقل عام وداخل المباني عندما وقعت الضربة اليوم.

وصرح آندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي بأن الصاروخين كانايحتويان على ذخائر عنقودية. وقال: «الروس يفعلون ذلك لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين».

وقال آندريه كوفالينكو وهو مسؤول أمني يدير مركز مكافحة المعلومات المضللة في أوكرانيا، إن الضربة جاءت بعد زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لروسيا لعقد محادثات مع مسئولين كبار من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف: «تبني روسيا كل تلك الجهود التي تسمى بالدبلوماسية... حول الضربات على المدنيين».

ووافقت أوكرانيا وروسيا على وقف الضربات على منشآت الطاقة الشهر الماضي لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وأجرى ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص لأوكرانيا، محادثات مع بوتين في سان بطرسبرج يوم الجمعة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا في وقت دعا فيه ترامب روسيا إلى اتخاذ خطوات في هذا الشأن.

ودعا زيلينسكي اليوم الأحد، الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ موقف صارم من روسيا بشأن ما وصفه بأنه إرهاب.

وقال: «روسيا تريد هذا النوع تحديدا من الإرهاب وتطيل أمد الحرب. دون ضغط على المعتدي لن يكون السلام ممكنا. المحادثات لم توقف أبدا الصواريخ الباليستية ولا القصف الجوي».