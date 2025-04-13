 ريمون رمسيس: نستأنف تصوير فيلم شمس الزناتي يونيو المقبل - بوابة الشروق
الأحد 13 أبريل 2025 12:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ريمون رمسيس: نستأنف تصوير فيلم شمس الزناتي يونيو المقبل

إسراء زكريا
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 12:35 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 12:35 م

قال المنتج ريمون رمسيس إنه سيتم استئناف تصوير فيلم "شمس الزناتي" في شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بناء ديكورات العمل، إلى جانب تصميم الأزياء، وتنسيق مواعيد أبطاله.

وأوضح رمسيس في تصريحات صحفية، أن الفيلم يعد من الأعمال الضخمة والمعقدة؛ نظرا لتعدد مواقع التصوير، وكثرة النجوم المشاركين فيه، ما يتطلب وقتا كافيا للتحضير على أعلى مستوى.

ونفى رمسيس بشكل قاطع وجود أي نية لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن التصوير كان قد انطلق بالفعل، وتم الانتهاء من تنفيذ بعض المشاهد.

فيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد إمام، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك