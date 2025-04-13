ريمون رمسيس: نستأنف تصوير فيلم شمس الزناتي يونيو المقبل

قال المنتج ريمون رمسيس إنه سيتم استئناف تصوير فيلم "شمس الزناتي" في شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بناء ديكورات العمل، إلى جانب تصميم الأزياء، وتنسيق مواعيد أبطاله.

وأوضح رمسيس في تصريحات صحفية، أن الفيلم يعد من الأعمال الضخمة والمعقدة؛ نظرا لتعدد مواقع التصوير، وكثرة النجوم المشاركين فيه، ما يتطلب وقتا كافيا للتحضير على أعلى مستوى.

ونفى رمسيس بشكل قاطع وجود أي نية لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن التصوير كان قد انطلق بالفعل، وتم الانتهاء من تنفيذ بعض المشاهد.

فيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد إمام، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.