ولي العهد البحريني يثمن العلاقات مع واشنطن: لها دور تاريخي في التصدي للاعتداءات الإيرانية

استقبل ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أكد ولي العهد خلال اللقاء، على متانة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار ولي العهد البحريني إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وأشاد بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تقدم وتطور مستمر على مختلف المستويات، وما يجمعهما من شراكات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة.

ولفت إلى الحرص المتبادل لمواصلة تعزيز هذه الشراكات على مختلف الصعد، وبخاصة العسكرية والدفاعية منها، وفتح آفاق أوسع في مسارات التعاون المشترك، عبر مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات واتفاقيات، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.