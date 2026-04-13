ترامب: عبور 34 سفينة مضيق هرمز في يوم واحد هو الأعلى منذ بدء الإغلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، واصفًا هذا الرقم بأنه الأعلى منذ بدء ما وصفه بـ"الإغلاق غير الحكيم" للمضيق.

وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، أشار ترامب إلى أن حركة الملاحة البحرية شهدت انتعاشًا ملحوظًا، في مؤشر على تحسن نسبي في تدفق السفن عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.



ويعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط، ما يجعل أي اضطراب في حركته محل متابعة دولية واسعة.

في سياق التوترات المرتبطة بأمن الملاحة، صرّح دونالد ترامب بأن بلاده مستعدة لإغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الخطوة قد يستغرق بعض الوقت، لكنه شدد في المقابل على أن عملية “تطهير” المضيق وتأمينه لن تكون طويلة، مع توقعه مشاركة دول عدة، بينها حلف حلف شمال الأطلسي، في هذه الجهود. كما أشار إلى خطط لإرسال كاسحات ألغام إضافية، بالتوازي مع دعم محتمل من بريطانيا ودول أخرى، في إطار تعزيز أمن هذا الممر البحري الحيوي.