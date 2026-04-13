ضبط ستة قوارب تقوم بتهريب بضائع إلى كمبوديا

اعتقلت السلطات في تايلاند ستة رجال قبالة سواحلها الشرقية أثناء محاولتهم تهريب مواد غذائية وسلع استهلاكية إلى كمبوديا في ستة قوارب ساحلية مفتوحة مساء السبت.

وتم اعتقال الرجال الستة بواسطة مسؤولي مركز قيادة إنفاذ القانون البحري التايلاندي الذين رأوا القوارب المحملة تسافر على طول الساحل من الشاطئ في تامبون هات ليك في منطقة خلونج ياي، وفقا للكابتن ووثيشات راشاراتاناراك، نائب مدير المركز.

وتم إيقاف القوارب للتفتيش ثم جرى اعتقال خمسة كمبوديين ورجل تايلاندي، وفقا لصحيفة بانكوك بوست.

وكانت القوارب محملة بمنتجات استهلاكية وأغذية وأجهزة كهربائية وحبار وسرطان البحر وديدان مقلية وأحشاء دجاج وفاكهة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 ألف باهت تايلاندي.