حاخام وأكثر من 200 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة إسرائيلية

اقتحم الحاخام اليهودي إيال تسينوف، وأكثر من 200 مستوطن المسجد الأقصى، الاثنين، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، ما أثار استنكار محافظة القدس التي اعتبرت الاقتحام "انتهاكا صارخا لقدسية المكان واستفزازا لمشاعر المسلمين".

وقال مسئول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فضل عدم نشر اسمه، للأناضول إن 215 متطرفا اقتحموا المسجد بفترتي الصباح وما بعد صلاة الظهر.

وأظهرت مقاطع مصورة حاخام وهو يقتحم المسجد الأقصى بزي ديني.

بدورها، عبرت محافظة القدس في بيان عن "رفضها واستنكارها لاقتحام الحاخام الإسرائيلي إيال تسينوف لباحات المسجد الأقصى، وأدائه صلوات تلمودية على الدرجات المؤدية إلى قبة الصخرة".

وأضافت أنها تعتبر الاقتحام "انتهاكا صارخا لقدسية المكان واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وأكدت أن "هذه الممارسات تأتي في إطار التصعيد المستمر والانتهاكات الممنهجة بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس" لافتة إلى "خطورة تداعياتها على الأوضاع في المدينة والمنطقة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت أحاديا في العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد يوميا، لفترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس دعت مرارا إلى وقف الاقتحامات ولكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

ومنذ أن تولى المتطرف إيتمار بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية العام 2022، زادت انتهاكات تل أبيب في المسجد.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

كما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها في 1980.