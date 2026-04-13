وزيرة النفط النيجيرية السابقة تنفي حصولها على رشوة لمنح عقود حكومية

نفت وزيرة النفط النيجيرية السابقة، المتهمة بالإقامة في منازل فاخرة مجانا والإنفاق ببذخ مقابل منح عقود حكومية، تلقيها أي رشاوى أثناء إدلائها بشهادتها أمام إحدى محاكم لندن اليوم الاثنين.

تواجه ديزاني أليسون-مادويكي، البالغة من العمر 65 عامًا، تهمة الاستفادة من إمكانية الإقامة في منازل في بريطانيا تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية، والتي تكفلت شركات الطاقة الساعية للحصول على عقود حكومية في نيجيريا بدفع ثمنها وتأثيثها.

ويزعم الادعاء العام أن الوزيرة استفادت أيضا من طائرات خاصة وسيارة مع سائق ورحلات تسوق، بما في ذلك إنفاق مليوني جنيه إسترليني (27ر2 مليون دولار) في متجر هارودز الشهير بلندن.

كما يزعم الادعاء أن أليسون-مادويكي تلقت 100 ألف جنيه إسترليني (135 ألف دولار) نقدًا خلال فترة توليها منصب وزيرة النفط النيجيرية من أبريل 2010 إلى مايو 2015.

وفي شهادتها أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن، قالت أليسون-مادويكي: "لم أسئ استخدام منصبي خلال تلك الفترة". نافية خمس تهم بتلقي رشاوى والتآمر لارتكاب جريمة رشوة.

كما ينفي أولاتيمبو أييندي (54 عاما) مالك شركات نفط نيجيرية، تهمتين بالرشوة. كما ينفي شقيق أليسون-مادويكي، رئيس الأساقفة السابق دوي أجاما (69 عاما) تهمة التآمر لارتكاب جريمة رشوة.

وقالت أليسون-مادويكي: "أؤكد بشكل قاطع أنني لم أطلب أو آخذ أو أسعى قط إلى تلقي رشوة أو أي نوع من الرشاوى من أي من هؤلاء الأشخاص".