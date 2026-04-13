 ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72333 شهيدا
الإثنين 13 أبريل 2026 11:30 ص القاهرة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72333 شهيدا

غزة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 11:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 11:03 ص

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,333 شهيدا، و172,202 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء جدد، و10 إصابات، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 754 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,100، فيما جرى انتشال 760 جثمانا.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

