حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان تتجاوز 8800 شهيد وجريح

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مساء الاثنين، بيانًا أعلن فيه الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي خلال الفترة منذ 2 مارس وحتى 13 أبريل.

وأشار في بيانه، إلى استشهاد 2089، وإصابة 6762 آخرين، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس الماضي.

ونوه في بيانه أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اليوم، أسفرت عن استشهاد 34 مواطنًا، وإصابة 174 آخرين.

ومن المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء، «مفاوضات تاريخية» بين إسرائيل ولبنان في وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يتمثل النهج الإسرائيلي في إجراء المفاوضات مع لبنان كما لو أن حزب الله غير موجود، وشن عملية عسكرية ضد الحزب كما لو لم يكن هناك اتفاق سلام.

ورأت الصحيفة أن إسرائيل ولبنان يبديان اهتمامًا باتفاق سلام، وزعمت: «يهدف هذا الاتفاق بين الدول إلى القضاء على نفوذ حزب الله، وتوضيح موقف إسرائيل تجاه لبنان بأنها لا تملك أي مطالب إقليمية وتسعى للسلام، الأمر الذي من شأنه إضعاف حزب الله وعزله، ومنح الحكومة اللبنانية القوة اللازمة لمواجهته».

وأكدت يديعوت أنه في غضون ذلك لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، إلا أن إسرائيل وافقت على تقليص نطاق الهجمات وتعديلها عبر المفاوضات.

وقد امتنع الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة بيروت، مشيرةً إلى أن التوجيهات تقضي بضرورة موافقة القيادة السياسية على أي هجوم لتجنب الأخطاء.

مع ذلك، يتحرك الجيش الإسرائيلي بقوة ضد حزب الله، وقد قتل عشرات العناصر في بلدة بنت جبيل.

وأفادت مصادر مطلعة ليديعوت بأن «إسرائيل ستنسق مع الأمريكيين حول كيفية تطهير المناطق تباعًا من سيطرة حزب الله، ما سيزيل التهديد».