اتهام جونسون بتجنب مقارنة حالات كورونا مع دول أوروبية أخرى

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن عدد وفيات البريطانيين بسبب كوفيد- 19 "مرعب للغاية" بعد اتهامه بتجنب إجراء مقارنات مع دول أوروبية أخرى.

وذكر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر للبرلمان إنه "حائر" بسبب توقف الحكومة عن نشر الرسوم البيانية اليومية التي تقارن بين الوفيات والإصابات بسبب كورونا في بريطانيا بالدول الأخرى، قائلا إن الرسوم البيانية "تم استخدامها لمدة سبعة أسابيع لطمأنة الجمهور".

ولم يفسر جونسون سبب الكف عن نشر الرسوم البيانية، لكنه قال إن المستشارين العلميين يعتقدون أن المقارنات الدولية "سابقة لأوانها... (حتى) تكون لدينا كل الأعداد الإجمالية للوفيات المتبقية لجميع الدول ذات الصلة".

وأضاف: "لن أحاول حاليا التظاهر بأن الأعداد (البريطانية)، عندما يتم تأكيدها في نهاية المطاف، ليست مروعة ومخيفة للغاية".

وقال جونسون، لدى تعرضه للضغط مجددا بسبب حذف المقارنات اليومية، إن الحكومة "تراقب باهتمام ما يحدث في دول أخرى".

وأضاف أن مؤشرات تزايد الإصابات في بعض الدول التي خففت عمليات الاغلاق بالفعل أعطت "تحذيرا واضحا للغاية بعدم المضي قدما (في تخفيف الإجراءات) بسرعة كبيرة للغاية أو بتهور شديد".

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة رسمية للوفيات بسبب كورونا في أوروبا بواقع أكثر من 33 ألفا. وقدر محلل البيانات الصحية جيمي جينكينز اليوم الأربعاء أن الحصيلة الإجمالية الحقيقية تزيد على 60 ألفا، بناء على الوفيات الموسمية الزائدة.

وسمح جونسون بتخفيف طفيف للإغلاق في بريطانيا الأسبوع الجاري، وشجع الأشخاص غير القادرين على العمل من المنزل لاستئناف التوجه إلى العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ومن المقرر إعادة فتح المدارس تدريجيا في بريطانيا اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو.