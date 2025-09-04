الحوثيون: ألقينا القبض على موظفين بالأمم المتحدة للاشتباه في تجسسهم لحساب إسرائيل وأمريكا

قال مسئول في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، اليوم الخميس، إن موظفي الأمم المتحدة الذين اعتقلتهم الجماعة قبل أيام يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن يوم الأحد، أن الحوثيين اعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفًا تابعين للمنظمة، بحسب ما أوردته وكالة معا الفلسطينية.

جاء ذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء الخميس الماضي، وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء.

وقال مصدر في وزارة الخارجية في صنعاء، طالبًا عدم كشف هويته: "من تم القبض عليهم من موظفي الأمم المتحدة متهمون بالتجسس لصالح العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، مضيفا: "من ثبتت تهمته سوف يُحال إلى المحاكمة".

وبحسب المصادر، فإن من بين المعتقلين موظفون في برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كما أوقف الحوثيون، يوم السبت، عشرات آخرين "للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل".

وتأتي هذه الاعتقالات بعد مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب ناصر الرهوي، وتسعة وزراء ومسئولين حكوميين في الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت صنعاء، الخميس الماضي.