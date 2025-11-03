 وزير الطاقة الأمريكي: خطط ترامب لاختبار الأسلحة النووية لن تشمل التفجيرات - بوابة الشروق
الإثنين 3 نوفمبر 2025 7:55 ص القاهرة
وزير الطاقة الأمريكي: خطط ترامب لاختبار الأسلحة النووية لن تشمل التفجيرات

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 7:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 7:32 ص

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الأحد إن الاختبارات الجديدة لنظام الأسلحة النووية الأمريكية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، لن تشمل تفجيرات نووية.

 كان هذا أول توضيح من إدارة ترامب منذ أن قال الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إنه "أصدر تعليماته لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مع دول أخرى.

 وقال رايت في مقابلة مع برنامج "إحاطة الأحد" على قناة "فوكس نيوز" "أعتقد أن الاختبارات التي نتحدث عنها الآن هي اختبارات للنظام. هذه ليست تفجيرات نووية. هذه هي ما نسميها انفجارات غير حرجة".

وأضاف رايت، الذي تتولى وزارته المسؤولية عن الاختبار، أن الاختبار المخطط له يشمل "جميع الأجزاء الأخرى من السلاح النووي للتأكد من أنها تحقق الهندسة المناسبة وأن بإمكانها إحداث الانفجار النووي".


