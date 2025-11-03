مقتل عمدة خلال احتفالات يوم الموتى في المكسيك

قتل عمدة في ولاية ميتشواكان بغرب المكسيك بالرصاص في ساحة أمام عشرات الأشخاص الذين تجمعوا لاحتفالات "يوم الموتى"، بحسب ما ذكرته السلطات.

وغالبا ما يقع السياسيون المحليون في المكسيك ضحية للعنف السياسي وعنف الجريمة المنظمة.

وقتل عمدة بلدية أوروبان، كارلوس ألبرتو مانزو رودريجيز، بالرصاص ليل السبت في المركز التاريخي للمدينة. وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث توفي لاحقا، وفقا للمدعي العام للولاية كارلوس توريس بينيا.

وأُصيب أيضا عضو في مجلس المدينة وحارس شخصي في الهجوم.

وقال وزير الأمن الاتحادي عمر جارسيا حرفوش للصحفيين يوم الأحد إن المهاجم قتل في مكان الحادث.

وتابع جارسيا حرفوش إن الهجوم على العمدة نفذه رجل مجهول أطلق عليه سبع رصاصات. وأضاف أن السلاح كان مرتبطا باشتباكين مسلحين بين جماعات إجرامية متناحرة تعمل في المنطقة.

وأضاف: "لم يتم استبعاد أي مسار في التحقيق لتوضيح هذا العمل الجبان الذي أودى بحياة العمدة".

وتعد ميتشواكان واحدة من أكثر الولايات عنفا في المكسيك، وهي ساحة معركة بين مختلف الكارتلات والجماعات الإجرامية التي تتقاتل للسيطرة على الأراضي وطرق توزيع المخدرات والأنشطة غير المشروعة الأخرى.