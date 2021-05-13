استشهاد فلسطيني إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة وإصابة العشرات في مواجهات بالضفة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، إثر غارة لطيران الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة إلى 67 شهيدًا، بينهم 17 طفلًا، و6 سيدات، ومسن، وإصابة 388 فلسطينيًا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلًا، و50 سيدة.

وفي سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالاختناق خلال تصديهم لهجمات مستوطنين وخلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث قام عشرات المستوطنين بهاجمة الفلسطينيين في منازلهم في شرق يطا جنوب الخليل، وبحماية جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين بجروح.

كما أصيب 3 فلسطينيين بكسور ورضوض، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب العامود بمدينة القدس المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وفي قلقيلية، أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري، في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة حاشدة نظمها أهالي البلدة، نصرة للأقصى، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي، وأطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان، وأمطرتهم بوابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.