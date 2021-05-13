نتنياهو يمنح قوات الاحتلال الصلاحيات لقمع المتظاهرين الفلسطينيين وتنفيذ اعتقالات إدارية بمدينة اللد

منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الصلاحيات بإدخال جنود الاحتلال إلى المدن؛ لقمع المتظاهرين الفلسطينيين.

وفرضت السلطات الإسرائيلية الإغلاق على مدينة اللد، ومنعت الدخول إلى المدينة بدءا من الساعة الخامسة بعد عصر اليوم الخميس، على أن يدخل القرار بفرض حظر للتجول، إلى حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة مساء.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لقوات «حرس الحدود» بتنفيذ اعتقالات إدارية في مدينة اللد، وتصعيد قمعها للمتظاهرين الفلسطينيين فيها وفي المدن المختلطة.

وفي وقت سابق، وقع وزير الأمن بيني غانتس، على أمر تجنيد 10 سرايا احتياط من قوات «حرس الحدود»، بزعم دعم عمل الشرطة على استعادة السيطرة وفرض النظام.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 87 شهيدا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، و530 مصابا بجراح مختلفة.