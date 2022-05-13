عمدة كييف يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو أنه سيحضر جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والمتوقع أن تهيمن عليها المناقشات عن الحرب الروسية على أوكرانيا.



كما ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الجمعة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سينضم للحدث افتراضيا وسيلقي الكلمة الافتتاحية في 23 أيار/ مايو.



كما من المتوقع أن يحضر المنتدى نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف.



وإضافة للحرب في أوكرانيا، تضم الموضوعات على جدول أعمال المنتدى، التعافي من جائحة كورونا، والتصدي لظاهرة تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل للعمل.



وقال المنتدى: "العالم يقف عند نقطة تحول تاريخية، ويتطلب هذا أن نتصدى لتحديات الجغرافيا السياسية والاقتصادية بشكل عاجل وسريع".



وسيكون المنتدى الاقتصادي العالمي هو أول حدث عالمي يشارك فيه القادة حضوريا منذ تفشي جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي في مدينة دافوس كلوسترز بسويسرا في الفترة من 22 إلى 26 أيار/ مايو الجاري.