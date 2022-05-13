

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، بإصابة ناشط في لجنة الحماية والصمود، إثر اعتداء مستوطن عليه بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق لجان الحماية والصمود جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، في تصريحات لـ«وفا»، أن مستوطن اعتدى على الناشط جابر زيدان بضربه بقضيب حديد في الوجه.

وأشار العمور، إلى أن لجنة الحماية والصمود كانت قد دعت لتنظيم وقفة منددة بقرار الاحتلال بحق مسافر يطا، ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم.

وقال إن قوات الاحتلال حاولت منع وصول متضامنين من داخل أراضي العام 48 إلى مكان الفعالية في منطقة بير العد بمسافر يطا، حيث اعترضت الحافلات التي تقلهم.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الفعالية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.