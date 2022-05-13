بولندا تسجل 501 إصابة جديدة بفيروس كوورونا و11 وفاة





سجلت بولندا 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين وألفين و394، والوفيات إلى 116 ألفا و175.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و356 ألفا و331 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.