إجراءات الإغلاق تقلص إنتاج الإلكترونيات في الصين

خفضت شركة أشباه الموصلات والإلكترونيات الصينية سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشيونال توقعاتها لنتائج الربع الثاني من العام الحالي بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة التي تعتبر موردا رئيسيا لأجهزة الهاتف الذكي أيفون الذي تنتجه شركة آبل الأمريكية، إن نقص الإمدادات والمشكلات اللوجيستية الناتجة عن إجراءات الإغلاق في مدينة شنغهاي ستخفض إنتاجها بنحو 5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه خفضت شركة بيجاترون كورب الصينية للإلكترونيات توقعاتها لإنتاجها من الكمبيوتر المحمول خلال الربع الثاني من العام الحالي ليقل الإنتاج بما يتراوح بين 5 و10% مقارنة بالربع الأول من العام. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الإنتاج خلال الربع الثاني بما يتراوح بين 25 و30%.

يأتي ذلك في حين أكدت القيادة السياسية في الصين دعمها لاستراتيجية صفر إصابات كورونا، رغم التداعيات التي تخلفها الإغلاقات على الاقتصاد.

وأضاف التليفزيون الرسمي الصيني أن البلاد بصدد تسريع الإجراءات لاحتواء بؤر تفشي الإصابات المحلية، وفقا لاجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي، ترأسه الرئيس شي جين بينج.

ولفت الاجتماع إلى أن الصين حققت تقدما في التغلب على التحديات الناجمة عن تفشي الفيروس الأخير، وهو الأسوأ منذ تفشيه في ووهان.

يأتي التقرير بعد تصريحات للمستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي استبعد فيها نجاح عمليات الإغلاق ذات الصلة بكورونا في الصين على المدى البعيد، وفقا لما نقلته عنه وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وسجل النشاط الاقتصادي في الصين انكماشا حادا في نيسان/أبريل، حيث تسببت سلسلة من الإغلاقات لاحتواء كورونا في توقف للمصانع وتعطيل لسلاسل التوريد.