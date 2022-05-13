"واحد تاني" يحقق مليون و800 ألفا في شباك التذاكر أمس.. و"العنكبوت" في المركز الثاني بـ 916 ألفا.. و"زومبي" 417 ألفا

ارتفعت الإيرادات اليومية لأفلام موسم العيد يوم أمس الخميس، لتسجل 3 مليون جنيه و136 ألفا، مقسمه على الأفلام الثلاثة المتنافسة، حيث حقق "واحد تاني" مليون جنيه و802 ألفا، و"العنكبوت" 916 ألف جنيه، و"زومبي" 417 ألف جنيه.

وكانت الأفلام الثلاثة سجلت إيرادات أقل النصف تقريبا، منذ انطلاق موسم امتحانات طلاب سنوات النقل السبت الماضي، حيث تراجعت أجمالي إيرادات الأفلام الثلاثة إلى مليون جنيه و700 ألفا، بعدما كانت تصل في أسبوع العيد إلى أكثر من 7 ملايين جنيه، ولكن مع بداية الويك إيند أمس الخميس عادت الإيرادات إلى الارتفاع، ويتوقع الموزعون أن تواصل الارتفاع اليوم الجمعة وغدا السبت حيث يستغل الجمهور عطلات نهاية الأسبوع ويذهب لمشاهدة الأفلام.

وحققت أفلام العيد الثلاثة (واحد تاني - العنكبوت - زومبي)، على مدار 12 يوما، إجمالي إيرادات 75 مليون جنيه تقريبا، وذلك منذ انطلاق موسم عيد الفطر الأحد 1 مايو الحالي، وحتى يوم أمس الخميس 12 مايو.

واسطاعت الأفلام الثلاثة أن تحقق إيرادات مرتفعة، خلال أسبوع العيد، قبل أن تبدأ في التراجع بالتزامن مع موسم امتحانات سنوات النقل التي بدأت السبت الماضي، وتسببت في تراجع إيرادات الأفلام لأكثر من النصف.

البداية مع فيلم «واحد تانى» الذي لا يزال يتصدر شباك التذاكر، بإجمالى إيرادات بلغت 38 مليون جنيه، حيث حقق يوم وقفة العيد مليون جنيه و54 ألفا، قبل أن يقفز فى أول أيام العيد إلى 5 ملايين جنيه و45 ألفا، وفى ثانى أيام العيد حقق 7 ملايين جنيه و200 ألف، أما ثالث أيام العيد فحقق 5 ملايين جنيه و903 آلاف، وفي رابع أيام العيد 5 ملايين جنيه و512 ألف، وحقق خامس يوم العيد 4 ملايين جنيه و20 ألف، وبدأت إيرادات الفيلم في التراجع بداية من السبت الماضي، فاكتفى في هذا اليوم بتحقيق 2 مليون جنيه و19 ألفا، وتراجع مرة أخرى الأحد محققا مليون جنيه و368 ألفا، ويوم الاثنين حقق مليون جنيه و118 ألفا، وهي نفس النسبة التي استمر عليها في اليومين الماضيين، فحقق الثلاثاء مليون جنيه و115 ألف، والأربعاء مليون جنيه و119 ألفا، والخميس مليون جنيه و802 ألفا.

«واحد تانى» بطولة أحمد حلمى، روبى، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير. وتدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائى اجتماعى فى مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشلة، وفقدانه للشغف فى الحياة، فيلجأ إلى اختراع يعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

ويستمر في المركز الثانى فيلم «العنكبوت» بإجمالى إيرادات بلعت حوالي 24 مليون جنيه؛ حيث حقق يوم وقفة العيد 462 ألف جنيه فقط، قبل أن يقفز فى أول أيام العيد إلى 4 ملايين جنيه و624 ألفا، وفى ثانى أيام العيد استطاع أن يحقق قفزة أخرى ليحقق 5 ملايين جنيه و31 ألفا، قبل أن تتراجع إيراداته قليلا فى ثالث أيام العيد ليحقق 4 ملايين جنيه و505 آلاف، وحقق رابع أيام العيد 3 ملايين جنيه و513 ألفا، وخامس أيام العيد الموافق الجمعة الماضية حقق 2 مليون جنيه و450 ألفا، فيما بدأ في التراجع هو الآخر بالتزامن مع انطلاق موسم امتحانات طلاب سنوات النقل، فاكتفى يوم السبت الماضي بتحقيق مليون جنيه و92 ألفا، وحقق الأحد 771 ألفا فقط، وحقق يوم الاثنين 579 ألف جنيه، ويوم الثلاثاء حقق 519 ألف جنيه، ولم تختلف إيرادات الأربعاء عن سابقيه فحقق 502 ألف جنيه، أما يوم الخميس فحقق 916 ألف جنيه.

الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبدالوهاب، محمد ممدوح، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال. وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

أما ثالث أفلام العيد «زومبى» الذى تزيل القائمة بإجمالى إيرادات بلغت 13 مليون جنيه و82 ألفا، فحقق يوم وقفة العيد 118 ألف جنيه فقط، ولكنه استطاع أن يحصل على حصة مليونية من الإيرادات، بداية من أول أيام العيد الذى حقق فيه 2 مليون جنيه و217 ألفا، وفى ثانى أيام العيد حقق 3 ملايين جنيه و35 ألفا، أما ثالث أيام العيد، فحقق 2 مليون جنيه و805 آلاف، فيما حقق رابع يوم العيد مليون جنيه و780 ألفا، وخامس يوم العيد مليون جنيه و156 ألفا، ومثل "واحد تاني والعنكبوت" تراجعت إيرادات "زومبي" بالتزامن مع انطلاق امتحانات طلاب سنوات النقل، بشكل كبير فاكتفى السبت الماضي بتحقيق 486 ألف جنيه، وواصل التراجع يوم الأحد محققا 383 ألف جنيه فقط، كما حقق يوم الأثنين 269 ألف جنيه، وحقق الثلاثاء 203 ألف جنيه، فيما حقق الأربعاء 210 ألف جنيه، أما أمس الخميس فحقق 418 ألف جنيه.

الفيلم بطولة على ربيع، دينا محسن (ويزو)، حمدى الميرغنى، هاجر أحمد، كريم عفيفى، محمد أوتاكا، من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة «حمادة بطة»، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.