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يستضيف فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الجمل، نظيره الزمالك مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب الإسماعيلية المواجهة المرتقبة بين الدراويش والزمالك، والتي ستنطلق في السابعة من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري.

ويخوض الفريق الأبيض مباراة اليوم، ولديه 43 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويريد الزمالك تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وذلك من أجل الاقتراب خطوة نحو مركز الوصافة في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يبتعد عن فيوتشر صاحب المركز الثاني بـ 7 نقاط فقط.

فيما يرغب الإسماعيلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وذلك من أجل الابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط لدوري القسم الثاني وضمن البقاء في الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

وسيقود المباراة تحكيميًا محمد عادل، وسيعاونه الثنائي هاني خيري وعمر فتحي، فيما سيكون محمد الغازي حكما رابعا.

بينما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» مصطفى مدحت، ويعاونه محمد عزازي.